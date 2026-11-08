اقتحام قلقيلية وإصابة شاب بالرصاص وتفتيش منازل

وطن للأنباء: أُصيب شاب بالرصاص الحي، منتصف الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت في محيط مسجد الخلافة، وداهمت بناية سكنية في المنطقة، واحتجزت الشاب حمزة زيد، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل يعود لعائلة شواهنة، وألحقت أضرارا بمحتوياته، خلال اقتحام المدينة.