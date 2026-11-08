الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر قليل ويقتحم مدينة نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: محمد رمضان أبو مصطفى، وأسامة محمود صالح القني.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شارع حطين ومحيط البلدة القديمة في مدينة نابلس، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في شارع حطين، وداهموا منازل أخرى، وفتشوها.