الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية تنظم تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة ورفضا لاستمرار العدوان

رام الله - وطن للأنباء: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالعدوان، مؤكدين تضامنهم مع أهالي القطاع، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن، سامر بلال أصلان، المجتمع الدولي إلى تحرك جاد وعاجل لوقف الحرب، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وإنهاء سياسات التجويع والتهجير التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل أصلان المجتمع الدولي و"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، مطالبا إياهما بالقيام بمسؤولياتهما إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار إلى معاناة النازحين في القطاع، في ظل غرق آلاف الخيام بفعل الأمطار وتدهور الظروف المعيشية، وما يترتب على ذلك من تفاقم الأوضاع الإنسانية للعائلات التي فقدت منازلها ومصادر أمانها.

وأكد أصلان أن ما يجري في غزة من معاناة إنسانية وجرائم بحق المدنيين يجب أن يهز ضمير العالم ووجدانه، وأن يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.