الاحتلال يعتقل شقيقين أثناء قطف الزيتون ويستولي على جرارات ومركبات جنوب الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين أثناء عملهما في قطف ثمار الزيتون في أراضيهما بمنطقة خلة عميرة شرق يطا، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين منذر ونذير محمد العدره، من المنطقة، أثناء قطفهما ثمار الزيتون في أراضيهما.

من جانبه، قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال طاردت سائقي الجرارات الزراعية وأصحاب المركبات، وأجبرتهم على تفريغ حمولاتهم من أعلاف المواشي، قبل أن تستولي على الجرارات والمركبات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزل المواطن ثائر جواد سلطان، وسلمته قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على منزله لعدة ساعات، والواقع قبالة البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، بجانب مسجد الريان في جبل الرحمة.