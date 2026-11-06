الأجهزة الأمنية تلقي القبض على سماسرة متورطين ببيع منازل للمستوطنين في أريحا

وطن للأنباء: كشف مصدر خاص، عن إلقاء القبض على مجموعة من سماسرة الأراضي والعقارات في مدينة أريحا، إلى جانب آخرين من محافظتي الخليل والقدس.

المصدر أكد إخضاع المعتقلين للتحقيق على خلفية ضلوعهم في "تسريب" 8 منازل لمستوطنين في مدينة أريحا، عبر بيعها بأسلوب "مخادع".

وأكد المصدر أن السماسرة الموقوفين أودعوا الحجز لمدة 15 يوما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وامتداداتها في المحافظات الأخرى.

وأوضح المصدر أن عملية بيع المنازل جرت بطرق مخادعة، إذ توجه السماسرة إلى أصحاب المنازل وأقنعوهم ببيع عقاراتهم المهددة بالهدم من قبل الجيش الإسرائيلي، بحجة أنها بنيت دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج".

وأوهموا المالكين بأن المشتري سيكون شخصية فلسطينية من داخل الخط الأخضر، وأنه سيجري إجراءات قانونية عبر المحاكم الإسرائيلية لوقف أوامر الهدم، وهو ما دفع الملاك إلى الموافقة على البيع.

وكانت سلطة الأراضي، قد أكدت في وقت سابق من يوم الخميس، أنها لم تصدر أي وثائق أو سجلات أو مخططات رسمية تتعلق بعمليات بيع الأراضي والمنازل التي استولى عليها مستوطنون في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، مشددة على أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات على القطع المستهدفة.

وقالت سلطة الأراضي، في بيان توضيحي وصل "وطن للأنباء"، إنها تابعت التقارير المتداولة بشأن دخول مجموعة من المستوطنين إلى عدد من المنازل في المنطقة بتاريخ 4/11/2026، موضحة أن دائرة أملاك الدولة أجرت كشفاً ميدانياً، اليوم الخميس 5/11/2026، على العقارات الواقعة في المنطقة المصنفة (C)، حوض رقم (6)، القطعتين رقم (24) و(14).

وأكدت نتائج الكشف صحة ما تم تداوله بشأن وضع المستوطنين أيديهم والاستيلاء على بعض المباني المقامة على القطعتين، وذلك تحت حماية ودعم جيش الاحتلال.

وأوضحت أن القطعة رقم (14) هي من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية القطعة رقم (24) إلى ملكية خاصة مسجلة بأسماء أصحابها التاريخيين منذ ما قبل عام 1967. للاطلاع على البيان كاملا اضغط هنا

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