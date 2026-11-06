ترمب يعين "مخطِط طرد المهاجرين" كبير موظفي البيت الأبيض

وطن للأنباء: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، ستيفن ميلر رئيسا جديدا لموظفي البيت الأبيض، وذلك بعد الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال": إن ميلر سيخلف رئيسة موظفي البيت الأبيض الحالية سوزي وايلز بدءا من الاثنين.

وأشاد ترمب بجهود وايلز، مؤكدا أنها ستستمر في العمل ضمن منظومته السياسية.

ويُعد ميلر، العضو البارز في الدائرة المقربة من ترمب منذ فترة طويلة، وهو أحد المهندسين الرئيسيين لسياسات الإدارة المتشددة في ملف الهجرة وطرد المهاجرين.

وتأتي هذه التغييرات بعد أيام من تكبد الجمهوريين خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء، بعدما عبر الناخبون عن استيائهم من الوضع الاقتصادي والحرب على إيران.

وكانت وايلز، التي توصف بالسياسية الصلبة والمستشارة المقربة من ترمب، أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة.

واشتهرت سوزي وايلز بأنها مستشارة ومديرة حملات انتخابية ناجحة، فقد كانت وراء إيصال عدة سياسيين أمريكيين إلى منصب حاكم الولاية، وأدارت حملتي ترمب للانتخابات الرئاسية.

وقد اعترف لها ترمب نفسه بالفضل في نجاحه في الانتخابات، وقال في بيان تعيينها قبل عامين إنها "ساعدته في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي".

و"كبير موظفي البيت الأبيض" هو مساعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويشرف على مكتب الرئيس، ويعمل على تنظيم وقته وجدول أعماله، ويسهم في تطوير السياسات والتفاوض بشأن التشريعات، والعلاقة مع الإدارات الأخرى، كما يدير مشاريع البناء والتجديد في البيت الأبيض، ويُعد منصبه واحدا من أقوى المناصب في الحكومة الأمريكية.

المصدر: الجزيرة + وكالات