الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

والأحد: يكون الجو غائما وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل تميل الاجواء إلى الاستقرار وتضعف فرصة هطول الأمطار، الرياح غربية نشطة السرعة والبحر مائجا.

أما الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.