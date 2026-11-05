الشيخ يهنئ الطالبة غزل تيم بفوزها بمسابقة تحدي القراءة العربي

وطن للأنباء: تقدم نائب الرئيس، خلال لقائه الطالبة المبدعة غزل رشاد عادل تيم، وأسرتها الكريمة، وأسرة مدرسة بنات العودة الثانوية في محافظة بيت لحم، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، وأصدق التهاني والتبريكات، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني عالميا في الموسم العاشر من مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي.

وجاء اللقاء بحضور مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، والإدارة العامة للأنشطة في الوزارة، فيما جاء هذا الفوز بعد إحرازها المركز الأول على مستوى فلسطين، وقراءتها 243 كتابا وهي في السادسة عشرة من عمرها.

وأشار الشيخ إلى إن هذا الإنجاز المشرف يتجاوز حدود التميز الثقافي، ليكون رسالة اعتزاز بفلسطين وشعبها، ودليلا على قدرة أبنائها وبناتها على الإبداع والمنافسة في المحافل العربية والدولية، رغم كل التحديات، فقد حملت اسم فلسطين إلى منصة التتويج، وقدمت للعالم صورة شعب يؤمن بالعلم والمعرفة، ويتمسك بالحياة والأمل، ويصنع من الكتاب طريقا نحو المستقبل، وتأكيدا على أن شعب فلسطين بتاريخه وحاضره، من أعظم الشعوب إسهاما في تشيكل ملامح الإرث الإنساني والحضاري للبشرية.