الطقس: أجواء خريفية معتدلة نهارا وباردة ليلا

وطن للأنباء: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أقل بقليل من معدلها السنوي العام.

وتسود أجواء باردة خلال ساعات الصباح، فيما يكون الطقس غائما جزئيا نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، لتصبح باردة نسبيا في ساعات الليل المتأخرة.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء معتدلة رغم ارتفاع درجات الحرارة، بما في ذلك المناطق الغورية، فيما تنخفض الحرارة مساء وليلا، ليسود طقس بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء غائمة جزئيا، فيما تواصل درجات الحرارة انخفاضها مساء وليلا، ليسود طقس بارد، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل وخريفي خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب العالية والمنخفضة.

وخلال ساعات الليل والفجر، تميل الأجواء إلى البرودة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام. ويكون الطقس غائما جزئيًا، ومعتدلا نهارا في المناطق الجبلية، ودافئا في المناطق الساحلية والسهلية، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا في الأغوار.

وخلال ساعات المساء والليل، تواصل درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا، فيما تشتد البرودة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الساحلية والسهلية.