استعداداً للإستحقاقات القادمة.. نادي قريوت الرياضي يختار بدر أبو نجم مديراً فنياً لفريق كرة القدم ويستعد لمرحلة جديدة

وطن للأنباء: عقدت إدارة نادي قريوت الرياضي جنوب مدينة نابلس، برئاسة مؤيد سالم، اجتماعاً لمناقشة واقع فريق كرة القدم، ووضع الخطط والتصورات اللازمة للمرحلة المقبلة، في إطار توجهات النادي نحو إعادة ترتيب صفوف الفريق وتعزيز حضوره الرياضي استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وقررت إدارة النادي خلال الاجتماع اختيار الكابتن بدر أبو نجم مديراً فنياً لفريق كرة القدم، لقيادة الجهاز الفني والإشراف على التحضيرات الفنية والبدنية، والعمل على إعداد الفريق للمنافسات المقبلة وفق رؤية تهدف إلى تطوير الأداء وتعزيز مستوى الجاهزية.

كما ناقش الاجتماع إعادة تقييم وفرز اللاعبين الحاليين، والوقوف على احتياجات الفريق في مختلف المراكز، تمهيداً لاستقطاب لاعبين جدد قادرين على تقديم الإضافة المطلوبة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواهب الكروية وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وأكد رئيس إدارة النادي مؤيد سالم أن هذه الخطوات تأتي في إطار التوجه نحو إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة فريق كرة القدم، تقوم على إعادة البناء والتطوير، وتعزيز الاستقرار الفني والإداري، بما ينسجم مع تطلعات النادي وجماهيره وأبناء البلدة.

وتسعى إدارة النادي، بالتعاون مع المدير الفني الجديد، إلى بناء فريق أكثر جاهزية وتنافسية، من خلال العمل وفق أسس فنية واضحة، وتوفير الظروف المناسبة للاعبين، بما يضمن الظهور بصورة مشرفة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وتشكل هذه المرحلة محطة جديدة في مسيرة نادي قريوت الرياضي، عنوانها التجديد وإعادة ترتيب الأوراق، والانطلاق نحو عمل رياضي منظم يضع تطوير الفريق والارتقاء بكرة القدم في البلدة، وفي محافظة نابلس.