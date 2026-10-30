الانتخابات الإسرائيلية تنتهي بلا فائز واضح وتُبقي المجتمع منقسما سياسيا

وطن للأنباء: قال الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية يوآف ليمور، إنه لا يمكن لأي طرف الادعاء بالفوز في الانتخابات، رغم تحقيق بعض الأحزاب مكاسب تكتيكية، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح ليمور أن حزب الليكود حقق نتائج أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي، فيما تعزز نفوذ الأحزاب العربية بصورة ملحوظة، وحصل معارضو الحكومة على أغلبية شعبية، وفق تقديره.

وأشار إلى وجود شبهات جدية بشأن رشاوى ممولة من قطر خلال الانتخابات، مؤكدا أن هذه المزاعم لا تزال بحاجة إلى التحقيق والتوضيح.

وأضاف أن الإسرائيليين دخلوا الموسم الانتخابي وهم منقسمون سياسيا، وخرجوا منه بالانقسام ذاته، واصفا المشهد بأنه "فوضى عارمة".