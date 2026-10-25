الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجار زيتون في دير قديس غرب رام الله

وطن للأنباء: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي واقتلعت أشجار زيتون في قرية دير قديس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في منطقة "المغاير" شمال شرق القرية، بهدف شق طريق استيطانية.

وأضافت أن الاحتلال أغلق بالصخور الطرق الزراعية المؤدية إلى تلك المنطقة، ما أدى إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم، منوها أن المنطقة التي تم تجريفها تشكل معظم السلة الإنتاجية من الزيتون لأهالي القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال واصل، أيضا، تجريف أراض بين دير قديس وقرية خربثا بني حارث المجاورة لها، تمهيدا لإقامة مستوطنة في المنطقة.