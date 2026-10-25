مستوطنون يعتدون على مزارع وأطفاله في بيتا جنوب نابلس

وطن للأنباء: احتجز مستوطنون مزارعًا وأطفاله، واعتدوا عليهم في منطقة «الحرايق» ببلدة بيتا، جنوب نابلس، بعد استهدافهم أثناء وجودهم في المنطقة.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على المزارعين والرعاة، وملاحقة المواطنين في أراضيهم، وتخريب ممتلكاتهم والاستيلاء على محاصيلهم الزراعية.

وتتفاقم آثار هذه الاعتداءات مع توفير الحماية للمستوطنين من قبل قوات الاحتلال في حوادث موثقة، الأمر الذي يحدّ من قدرة المواطنين على الوصول الآمن إلى أراضيهم الزراعية.