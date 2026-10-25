"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي على الجامعة الإسلامية في غزة: جريمة حرب

وطن للأنباء: أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنّ "الغارات التي شنّها طيران جيش الاحتلال المجرم على حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، أثناء وجود الطلاب فيها، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من موظفي الجامعة، وإصابة عدد آخر؛ تمثّل جريمة حرب موصوفة، وامتداداً لحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وفي بيان، أضافت الحركة أنّ "حكومة العدو المجرم تواصل انتهاكاتها الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتصعّد عمليات القتل والقصف، وتشنّ غارات يومية على الأحياء السكنية وخيام النازحين والمؤسسات المدنية، وتستولي على مزيد من الأراضي عبر تحريك الخط الأصفر غرباً، وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، ضاربةً عرض الحائط بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وبجهود الوسطاء والدول الضامنة وتعهّداتهم".

وفي السياق، دعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، والتدخّل الفوري والضغط لإلزام الاحتلال بوقف جرائمه المستمرة بحقّ المدنيين، وإنهاء الحصار، وإغاثة أكثر من مليونَي إنسان يواجهون التجويع والقتل اليومي.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية، بإصابة 6 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف حرم الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، وشهد حرم الجامعة غارة أخرى من مسيرة للاحتلال ما أسفر عن 3 شهداء وعدة إصابات.