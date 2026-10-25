الذهب يهبط إلى 3,995 دولارا للأونصة ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو

وطن للأنباء: تراجع الذهب إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، متجها نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، مع تصاعد مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الرهانات على إبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

فيما يبلغ سعر أونصة الذهب حاليا (3,995.63) دولارا.

وجاء التراجع في وقت تعرضت فيه الأسهم العالمية لضغوط بيعية، دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل مراكز استثمارية لتوفير السيولة، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس رغم دوره التقليدي ملاذاً آمناً.

ويأتي هبوط الذهب في ظل تغير التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، فارتفاع أسعار النفط يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ويزيد ذلك الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً، إذ ترتفع جاذبية الأصول المدرة للعوائد عندما تصبح الفائدة مرتفعة.

كما أن صعود الدولار أو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.