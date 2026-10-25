بالأسماء.. 15 أسيرًا تعقد لهم محكمة الاحتلال جلسات لتثبيت "الإداري" الثلاثاء
25.10.2026 01:26 PM
وطن للأنباء: نشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أسرى تعقد لهم محكمة «عوفر» العسكرية جلسات تثبيت لقرار الاعتقال الإداري، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء.
وذكر المكتب أن الأسرى هم:
* محمد أحمد أبو الرب.
* مصطفى سميح قرمة.
* ضياء جهاد أبو شرخ.
* يوسف مشير أبو عصيدة.
* معتصم موسى حجازي.
* رضوان فؤاد جرار.
* جبران جابر غفري.
* شامخ سموح هنداوي.
* حمزة مروان بوجية.
* أشرف جاسم جبريل.
* عبد الله زهير ولويل.
* لؤي فادي صبح.
* نمر محمد نادي.
* مؤمن معتصم صبح.
* فداء محمد أبو قنديل.