بالأسماء.. 15 أسيرًا تعقد لهم محكمة الاحتلال جلسات لتثبيت "الإداري" الثلاثاء

وطن للأنباء: نشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أسرى تعقد لهم محكمة «عوفر» العسكرية جلسات تثبيت لقرار الاعتقال الإداري، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكر المكتب أن الأسرى هم:

* محمد أحمد أبو الرب.

* مصطفى سميح قرمة.

* ضياء جهاد أبو شرخ.

* يوسف مشير أبو عصيدة.

* معتصم موسى حجازي.

* رضوان فؤاد جرار.

* جبران جابر غفري.

* شامخ سموح هنداوي.

* حمزة مروان بوجية.

* أشرف جاسم جبريل.

* عبد الله زهير ولويل.

* لؤي فادي صبح.

* نمر محمد نادي.

* مؤمن معتصم صبح.

* فداء محمد أبو قنديل.