الاحتلال يستأنف تجريف أراضٍ ويجبر قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم في المغير

وطن للأنباء: استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات تجريف أراضٍ شرق قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أعاد صباحاً آلياته إلى منطقة سهل الرفيد، شرق المغير، لتباشر بأعمال تجريف في أراضي المواطنين هناك.

على مقربة من ذلك، أجبرت قوات الاحتلال مواطنين كانوا يعملون على جني ثمار الزيتون على ترك أراضيهم في منطقة وادي اعمر، جنوب قرية المغير، ومصادرة المحصول منهم.

من جانب آخر، أقدم مستوطنون على سرقة غرفة تعود لأحد المواطنين في منطقة طريق الخلايل، إلى الجنوب من قرية المغير.