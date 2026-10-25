البنك الإسلامي الفلسطيني وبلدية أريحا ينفذان نشاطاً تطوعياً في مدينة أريحا

وطن للأنباء: نظم البنك البنك الإسلامي الفلسطيني بالتعاون مع بلدية أريحا نشاطاً تطوعياً تضمن أعمال تنظيف ودهان لأرصفة الشوارع وممرات المشاة في إطار جهود البنك المستمرة في المحافظة على المرافق العامة وتحسين المظهر العام .

ويأتي النشاط ضمن سلسلة مبادرات نفذها البنك في مختلف المحافظات وفي إطار ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مشاركة موظفيه في الأنشطة الهادفة لتحسين البيئة وتنظيف المساحات العامة وتعزيز السلامة من خلال الاهتمام بالمرافق التي تخدم المواطنين وتنظيم الحركة على الطرق.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يواصل تنفيذ المبادرات التطوعية التي تتيح لموظفيه المساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم المحلية انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والهيئات المحلية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام.

وأضاف السعدي، أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع التوجيهات الدائمة لمجلس إدارة البنك ولجنته للمسؤولية المجتمعية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي البنك مؤكداً حرص البنك على أن يكون جزءاً فاعلاً في خدمة المجتمع الفلسطيني بما يسهم في تنميته وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يشكل قيمة أساسية في ثقافة البنك المؤسسية ويعزز الشراكة مع الهيئات المحلية.

من جهته قدم رئيس بلدية أريحا اللواء سالم غروف شكره لإدارة وموظفي البنك على هذه المبادرة مثمناً دور البنك في خدمة المجتمع وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وداعياً المؤسسات الوطنية إلى أن تحذو حذوه في إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز الشراكة والمسؤولية تجاه المدينة.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها وبما ينسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.