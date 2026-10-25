الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا

وطن للأنباء: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا، في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بداعي البناء دون ترخيص.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن الاحتلال أجبر عائلة المواطن فواز الرجبي في بلدة بيت حنينا، على هدم منزله ذاتياً بعد إخطاره كتابيا بذلك، رغم تغريمه مخالفات مالية بقيمة 60 ألف شيقل، بداعي البناء دون ترخيص.

يذكر أن المنزل مقام منذ 15 عاما، وتبلغ مساحته 60 مترا مربعا، ويقطنه فواز الرجبي وزوجته وأبناؤهما الخمسة.