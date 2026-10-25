الاحتلال يواصل احتجاز حافلة ركاب على حاجز بيت فوريك شرق نابلس منذ ليلة أمس

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، احتجاز حافلة ركاب منذ الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس، على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، تقل عددا من المواطنين العائدين من حفل زفاف في المدينة.

وقال سائق الحافلة فارس حنني، إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز الحافلة، بعد إغلاق الحاجز، وتهدد كل من يحاول الاقتراب من المنطقة.

وأضاف، أن عددا من الركاب، وهم من بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، يعانون من الإعياء، ومن بينهم كبار في السن وأطفال.