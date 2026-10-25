الكلاسيكو.. مورينيو يجهز 3 خطط تكتيكية للإطاحة ببرشلونة في كامب نو

وطن للأنباء: يخوض نادي ريال مدريد اختبارا حاسما لمستقبله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفا ثقيلا على غريمه التقليدي برشلونة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة (23:00) بتوقيت الدوحة، لحساب الجولة العاشرة من منافسات "لا ليغا".

وتأتي هذه المواجهة في ظل وضع حرج للنادي الملكي على مستوى جدول الترتيب؛ إذ يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متخلفا بفارق ست نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر برصيد 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية وبفارق أهداف بلغ (+30). وتفرض هذه الوضعية الحسابية على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق الفوز دون سواه للإبقاء على حظوظ فريقه قائمة في سباق التتويج باللقب.

وكان ريال مدريد قد استعد لهذه المواجهة الصعبة بانتصار عريض على آر بي لايبزيغ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول في دوري أبطال أوروبا، غير أن المدير الفني رفض الخوض في تفاصيل مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة عقب نهاية المباراة الأوروبية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي ردا على أسئلة الصحفيين بشأن اعتماد فيدي فالفيردي ظهيرا أيمن: "لا.. لن أتحدث عن مباراة الأحد. إذا طرحت عليّ السؤال نفسه يوم السبت سأجيبك، أنا صريح جدا".

وبحسب التقارير الواردة من المعسكر المدريدي، يدرس البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة مخططات تكتيكية تعتمد على الرسم التكتيكي (4-2-3-1)، وتدور جميعها حول التوظيف الأمثل للأوروغواياني فيدي فالفيردي:

الخطة (أ): الاستمرار بفالفيردي في مركز الظهير الأيمن لإغلاق المساحات أمام أنطوني غوردون، وتفضيله على ترينت ألكسندر-أرنولد ودينزل دومفريس. وفي هذه الحالة، سيتولى أردا غولر قيادة خط الوسط بجانب أوريليين تشواميني، مع الدفع بإندريك أو بيرناردو سيلفا على الجناح الأيمن.

الخطة (ب): إعادة فالفيردي إلى خط الوسط إلى جانب تشواميني، والدفع بظهير أيمن متخصص (ألكسندر-أرنولد أو دومفريس)، مع نقل أردا غولر إلى الجناح الأيمن.

الخطة (ج): الدفع بفالفيردي جناحا أيمن لتقديم الدعم الدفاعي للظهير الأيمن الأساسي، على أن يعود غولر لممارسة مهامه صانعا للعب في العمق.



إعادة هيكلة الهجوم في غياب فينيسيوس جونيور

وعلى الصعيد الهجومي، يواجه الفريق المدريدي تحديا إضافيا بغياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لمباراتين، حيث من المنتظر أن يعتمد مورينيو على المهاجم الإيفواري يان ديوماندي لشغل الجناح الأيسر.

ووفقا لما أوردته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن هناك سبعة عناصر حسمت مكانتها في التشكيل الأساسي وهي: تيبو كورتوا، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، أوريليين تشواميني، جود بيلينغهام، يان ديوماندي، وكيليان مبابي.

فيما تفاضل الإدارة الفنية في خط الدفاع بين أنطونيو روديغر ودين هويسن لمرافقة كوناتي العائد بعد فترة راحة، إلى جانب إمكانية إقحام إدواردو كامافينغا في خط الوسط للاستفادة من قدراته البدنية وسرعته في التحولات الهجومية ضد التكتل الكتالوني.