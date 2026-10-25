الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأضافت أن الجو يكون خلال ساعات المساء والليل بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومعتدلاً في معظم المناطق.

وتوقعت الأرصاد سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم ومعتدلاً في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج