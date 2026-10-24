5 شهداء من جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وطن للأنباء: استشهد 5 مواطنين جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي آخر الاعتداءات، استشهدت مواطنة بنيران جيش الاحتلال في مدرسة الزهراء غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، فيما استشهد مواطن اخر برصاص قوات الاحتلال شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة.

كما أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة جنوبي المدينة.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، بما فيها القصف المدفعي، والجوي من الطائرات الحربية والمسيرة، وفتح النار على المواطنين بواسطة الأسلحة الرشاشة، على الرغم من "اتفاق وقف إطلاق النار".