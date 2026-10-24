إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على قرية كقر مالك شرق رام الله

وطن للأنباء: أصيب مواطن، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين على المواطنين في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي كفر مالك ناجح رستم، بأن مستوطنين هاجموا المواطنين من قاطفي الزيتون غرب كفرمالك، وقاموا برش مواطن بغاز الفلفل، ما أدى لإصابته بالاختناق والحروق بالوجه.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون ومعدات زراعية للمواطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.