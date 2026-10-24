المهندس منير سعد يكتب لوطن: بخور فلسطين: عطر الأرض المقدسة

ثمة روائح لا تمرّ بالإنسان عابرة، بل تعيده إلى أماكن وأزمنة تختزنها الذاكرة. ورائحة البخور واحدة منها؛ فما إن تتصاعد في الكنيسة حتى تستحضر لدى كثيرين صلوات الطفولة، ووجوه الأهل، وأصداء التراتيل في الأعياد، وذكريات أشخاص غابوا وبقي حضورهم حيًا في القلب. لذلك، لا يبدو البخور في التقليد المسيحي الشرقي مجرد مادة عطرية، بل علامة روحية وإنسانية تتداخل فيها العبادة بالذاكرة، والحواس بالإيمان، والأرض بالسماء.

ويُستخرج البخور من أصماغ راتنجية عطرية، أبرزها اللبان والمُرّ، اللذان استُخدما في الطقوس الدينية منذ العصور القديمة. وقد اكتسب البخور في التقليد المسيحي دلالة تتجاوز رائحته، ليصبح رمزًا للصلاة والخشوع والرجاء. ففي العهد القديم، أمر الله النبي موسى بإقامة مذبح لتقديم البخور في خيمة الاجتماع صباحًا ومساءً (الخروج 30: 1-8). ويقول المرتل: «لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ورفع يديّ ذبيحة مسائية» (مزمور 141 ) في هذه الصورة، يجد الإنسان تعبيرًا محسوسًا عن صلاته، ولا سيما حين تضيق الكلمات عن حمل ما في قلبه من حزن أو امتنان أو رجاء.

أما في العهد الجديد، فقد حضر اللبان في هدايا المجوس للطفل يسوع، حاملًا دلالات روحية عميقة، ثم غدا البخور في التقليد الكنسي علامةً على الصلاة الصاعدة نحو السماء، وتعبيرًا عن التوقير الإلهي وحضور المقدّس. وفي سفر الرؤيا، يرتبط البخور بصلوات القديسين التي تصعد أمام الله (رؤيا 8: 3-4). وهكذا تتصل العبادة الأرضية بالصورة السماوية للتسبيح، ويغدو البخور علامة على توق الإنسان إلى الله، وعلى إيمانه بأن الصلاة تتجاوز حدود اللحظة والمكان.

وفي الكنيسة الشرقية، يعكس البخور رؤية لا تفصل المادة عن الحياة الروحية. فالماء في المعمودية، والزيت في المسحة المقدسة، والخبز والخمر في سر الإفخارستيا، والبخور في الصلاة، كلها عناصر من الخليقة تحضر في الحياة الطقسية، وإن اختلفت وظائفها ومعانيها اللاهوتية. فالإنسان يشارك في العبادة بروحه وجسده وحواسه؛ يصغي إلى التراتيل، ويتأمل الأيقونات، ويسجد، ويشمّ رائحة البخور التي تضفي على المكان بُعدًا حسيًا يرافق الصلاة. وهكذا لا تبقى العبادة فكرة مجرّدة، بل تصبح خبرة يعيشها الإنسان بكل كيانه، ويجد فيها مساحة للتأمل ومراجعة الذات واستعادة التوازن وسط انشغالات الحياة.

وقد تحمل هذه الرائحة لدى المؤمن معنى شخصيًا لا يعرفه سواه. فقد تذكّره بيد أمّه وهي تقوده إلى الكنيسة، أو بصوت أبيه في الصلاة، أو بقداس شارك فيه في مرحلة مفصلية من حياته. وربما تستحضر لديه ذكرى عزيز رحل، فتلتقي الصلاة بالحنين، ويصبح المكان مساحة لاستعادة ما تركه الغائبون من أثر. فالبخور لا يختزن الذاكرة بذاته، لكنه يوقظها، ويربط لحظة الحاضر بتجارب شكّلت وجدان الإنسان وصلته بالإيمان. وفي هذه اللحظات، لا تكون الذاكرة هروبًا من الحاضر، بل طريقة لفهمه والاحتفاظ بما منحه الماضي من معانٍ وقيم.

وتتضح هذه العلاقة بين الروحانية والطبيعة في الحياة الرهبانية الفلسطينية. ففي دير مار سابا، القائم في برية فلسطين جنوب شرقي بيت لحم، نشأت عبر القرون حياة نسكية جعلت الصلاة والصمت والتأمل جزءًا من الإيقاع اليومي. وبين الصخور والكهوف والمنحدرات، تبدو البرية فضاءً يدعو الإنسان إلى الإصغاء ومراجعة الذات، بعيدًا عن ضجيج الحياة. وفي هذا السياق، ينسجم البخور مع التراتيل والصلاة الجماعية، ليعبّر عن خبرة روحية تتجاوز الكلمات، من دون أن تنفصل عن العالم الطبيعي المحيط بها. فالطبيعة هنا ليست خلفية صامتة للعبادة، بل جزء من المشهد الذي يذكّر الإنسان بحدود قدرته وبحاجته إلى التواضع والتأمل.

أما في الوجدان الفلسطيني، فيحمل البخور دلالة تتجاوز الطقس إلى ذاكرة المكان والجماعة. ففي كنائس القدس وبيت لحم والناصرة، تختلط رائحته بالحجارة القديمة وأصداء التراتيل، مستحضرةً أعيادًا وصلوات وذكريات توارثتها العائلات عبر الأجيال. وقد يجد الإنسان في هذه التفاصيل الصغيرة شعورًا بالاستمرارية، خصوصًا حين تتغير ظروف الحياة أو يبتعد عن المكان الذي نشأ فيه. فالرائحة التي عرفها في كنيسة طفولته قد تعيد إليه إحساس الانتماء، وتذكّره بأن علاقته بالأرض لا تقوم على الجغرافيا وحدها، بل أيضًا على الحكايات والصلوات والعادات التي تمنح المكان معناه الإنساني.

وهذه الذاكرة ليست حنينًا إلى الماضي فحسب، بل صلة حية بالمكان، تؤكد أن التراث الكنسي لا يُحفظ بالمباني والأيقونات والمخطوطات وحدها، وإنما أيضًا باستمرار الممارسة ونقل معانيها إلى الأجيال الجديدة. فحين يتعلم الأطفال معنى الطقس، ويشاركون في الأعياد، ويستمعون إلى حكايات أسرهم عن الكنائس والأديرة، يصبح التراث جزءًا من حياتهم، لا مجرد أثر تاريخي يشاهدونه من بعيد.

ويقول القديس بولس إن المؤمنين هم «رائحة المسيح الذكية لله» (كورنثوس الثانية 2: 15)، في صورة تمنح العطر معنى أخلاقيًا وإنسانيًا وإيمانيا. فالإيمان لا يُقاس بما يرافق العبادة من مظاهر فحسب، بل بما يتركه في سلوك الإنسان من محبة ورحمة وبذل. وقد تكون أصدق ترجمة للصلاة كلمة تواسي حزينًا، أو يدًا تمتد إلى محتاج، أو موقفًا يحفظ كرامة إنسان. عندها يصبح أثر الإيمان في الحياة شبيهًا بالعطر الذي يبقى في الذاكرة بعد انقضاء لحظة حضوره، وتغدو العبادة مصدرًا لتجديد العلاقة بالآخرين، لا خبرة تنتهي بانتهاء القداس.

ومن منظور بيئي، يفتح البخور بابًا للتأمل في مسؤولية الإنسان تجاه الخليقة. فالمواد العطرية تأتي من نباتات وبيئات طبيعية تتطلب صون مواردها واستدامتها. وإذا كانت الخليقة عطية تستحضرها الكنيسة في صلاتها، فإن الشكر عليها ينبغي أن ينعكس في رعايتها، وحماية الأشجار والمياه والتربة، فالعناية بالطبيعة ليست فكرة منفصلة عن الإيمان، بل تعبير عملي عن احترام ما أُوكل إلى الإنسان من أمانة، وحرص على أن تبقى خيرات الأرض متاحة للأجيال القادمة.

وحين يرتفع دخان البخور في كنائس فلسطين، يلتقي العطر بذاكرة المكان وصلوات الأجيال، وتلتقي العبادة بتجربة الإنسان اليومية. ولعل المعنى الأعمق للبخور لا يكمن في دخانه الصاعد وحده، بل في الأثر الذي تتركه الصلاة في حياتنا: أن نكون أكثر رحمة، وأشد وفاءً لذاكرتنا، وأكثر مسؤولية تجاه أنفسنا ومجتمعنا وبيئتنا. فالعطر يتلاشى، لكن ما يوقظه من إيمان ومحبة ورجاء، ينبغي أن يبقى.