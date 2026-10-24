قوات الاحتلال تحول عددا من منازل المواطنين في الخليل لثكنات عسكرية

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من المواطنين على الخروج من منازلهم في خلة مناع، وضاحية الزيتون بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت أبناء المواطن عزرائيل النتشة في خله مناع خلف المستشفى الملكي على الخروج من منازلهم إجبارا، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

كما وأجبرت أحد المواطنين في ضاحية الزيتون من مغادرة منزله وعائلته، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال أخلت عددا من المنازل المطلة في عدد من الأحياء واستخدمتها منقاط مراقبة.