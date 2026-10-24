الاحتلال يغلق طرقا ترابية ويطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه مركبات المواطنين قرب تقوع

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طرقا ترابية تؤدي إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه مركبات المواطنين قرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وضعت مركبات غير قانونية على مداخل طرق ترابية تؤدي إلى تقوع لإغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه مركبات المواطنين أثناء سلوكها طرقا وعرة قرب البلدة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون برية زعترة شرق المحافظة، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق العديد من الطرق ومداخل مدينة بيت لحم وبلداتها وقراها، ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية ووعرة للوصول إلى وجهاتهم، ويزيد من صعوبة تنقلهم بين تجمعات المحافظة.