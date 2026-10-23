الاحتلال يغلق محلات تجارية لمدة 48 جنوب جنين

وطن للأنباء: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بإغلاق المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي الممتد من منطقة العصاعصة حتى مستعمرة "حومش" جنوب جنين، لمدة 48 ساعة.

وأفادت بلدية السيلة، بأن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب المحلات، منذ مساء أمس الخميس، بضرورة إغلاقها لمدة 48 ساعة، فيما أطلق جنود الاحتلال، اليوم الجمعة، قنابل الصوت والغاز السام تجاه عدد من أصحاب المحلات الذين حاولوا إعادة فتحها في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وشهدت المنطقة انتشارا عسكريا مكثفا لآليات الاحتلال العسكرية على طول الشارع الرئيس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا على دوار عصفور مدخل جنين الجنوبي، ودققت بهويات المواطنين وفتشت المركبات، ما أدى لإعاقة الحركة.