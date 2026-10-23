الشيخ يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكرك

وطن للأنباء: أدان نائب الرئيس حسين الشيخ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في إحدى كنائس محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الشيخ اليوم الجمعة، رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، متقدما بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما تقدم الشيخ بخالص التعازي إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الشعب الأردني الشقيق، سائلا الله أن يحمي الأردن ويصون أمنها وسلامتها وتقدمها وازدهارها.