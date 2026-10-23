3 إصابات بينها طفل إثر هجوم للمستوطنين على بورين بنابلس

وطن للأنباء: أصيب ثلاثة مواطنين في الرأس، بينهم طفل، إثر هجوم للمستوطنين، اليوم الجمعة، على بلدة بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية في بورين، حيث حاول المواطنون التصدي لهم، فيما أكدت جمعية الهلال الأجمر الفلسطيني بأن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاما، بحجارة في الرأس.

وحاول المستوطنون إحراق أحد المنازل عبر إضرام النار في محيطه، وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.