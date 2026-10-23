مستوطنون يحطمون نصبا تذكاريا للشهيدة أبو عاقلة في عجة بجنين

وطن للأنباء: حطّم مستوطنون، اليوم الجمعة، نصبا تذكاريا للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، قرب دوار عجة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين، يستقلون مركبتين، اقتحموا المنطقة وحطّموا النصب التذكاري الذي أقامته بلدية عجة عند مدخل البلدة عام 2022، تخليدا لذكرى الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت عقب إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس بتاريخ 11 أيار/ مايو 2022، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين.