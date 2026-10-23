الاحتلال يمهل عائلات خربة سروج بجنين أسبوعا لإخلاء منازلها تمهيدا لإقامة مستعمرة

وطن للأنباء: أمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عائلات تسكن خربة سروج، قرب بلدة اليامون غرب جنين، مدة أسبوع واحد لإخلاء منازلها ومنشآتها وحظائر المواشي.

وقال أحد سكان الخربة محمد أبو الهيجاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأبلغت العائلات شفهيا بإخلاء مساكنها ومنشآتها خلال أسبوع.

وأوضح أن خربة سروج تضم أكثر من سبعة منازل تعود لعائلات أبو الهيجاء وأبو سيفين ويحيى، إضافة إلى عشرة بركسات تستخدم لتربية المواشي، مشيرا إلى أن العائلات بدأت الاستقرار في الخربة منذ عام 1950، وتمتلك كتب تفويض تعود إلى عام 1960 تثبت حقوقها في الأراضي.

وأضاف أن القرار لا يهدد مساكن العائلات فحسب، بل يهدد بتشتيتها وحرمانها من مصادر رزقها، إذ تعتمد في معيشتها على تربية المواشي والزراعة، فيما تمثل الحظائر وأشجار الزيتون جزءا أساسيا من مقومات بقائها في أرضها.

وأكد أن إجبار العائلات على إخلاء منازلها ومنشآتها خلال مهلة قصيرة من شأنه أن يضعها أمام مصير صعب، ويجبرها على ترك أراضٍ ارتبطت بها منذ عقود، ويهدد بتدمير سبل عيشها وتفكيك استقرارها الاجتماعي، في ظل مخاوف من تحويل أراضي الخربة إلى بؤرة استعمارية تمهد لإقامة مستعمرة جديدة.