مؤسسات حقوقية أميركية تطالب الكونغرس بالضغط لوقف الدعم العسكري لدولة الاحتلال

وطن للأنباء: طالبت مؤسسات حقوقية أميركية أعضاء الكونغرس بالتدخل العاجل والضغط لوقف الدعم الأميركي لدولة الاحتلال، على خلفية مشاهد توثق احتراق امرأة فلسطينية داخل منزلها في مدينة غزة، بينما كانت طفلتها محاصرة وسط ألسنة اللهب.

وجاءت المطالبات عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في الولايات المتحدة، يوثق آثار هجوم إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية على الأقل، وسط محاولات من السكان لإنقاذ المحاصرين داخل المنزل.

واعتبرت المؤسسات أن هذه المشاهد تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، وتثير تساؤلات بشأن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

ودعت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إلى إدانة الهجوم، والمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.