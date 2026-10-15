الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

وطن للأنباء: ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، بأكثر من 1%، متعافيًا من أدنى مستوى له في أسبوع، والذي سجله في الجلسة الماضية.

ويأتي ذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية ‌هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس ​الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وزادت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.8% إلى 4180 ⁠دولارًا للأوقية.

وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في 18 شهرًا خلال الليل. ​

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة ​لحائزي العملات الأخرى.

ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر ⁠صدورها في ​الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 56.26 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى ​1611.15 دولار وكسب البلاديوم 1.3% إلى 1107.83 دولار.