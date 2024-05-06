جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بسبب التظاهرات المنددة بالعدوان على غزة

وطن: أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك والتي تشهد تظاهرات منددة بعدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتضامنا مع فلسطين، اليوم الإثنين، أنها قررت إلغاء حفل تخرج الطلاب الرئيسي الأسبوع المقبل.

وقالت الجامعة إنها "ستتخلى عن الحفل على مستوى الجامعة المقرر في 15 أيار/مايو" وستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلا منه.

وانطلقت شرارة الحراك الطلابي من الولايات المتحدة الأميركية، في 18 نيسان/ ابريل الماضي، حيث بدأ طلاب رافضون عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات "الإسرائيلية" وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ويسعى الطلبة في الجامعات الأميركية إلى الضغط على الإدارة الأميركية لسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال والشركات الداعمة لها ومقاطعة الجامعات "الإسرائيلية" المتواطئة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني .

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وسويسرا والهند واستراليا، وشهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف العدوان ومقاطعة الشركات التي تزود حكومة الاحتلال بالأسلحة.