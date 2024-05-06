الاحتلال يبدأ عملية إخلاء بعض المناطق في رفح

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أنه بدأ عملية إخلاء سكان المناطق الشرقية من رفح، وحثَّهم على التحرك نحو منطقة موسعة في المواصي.

وقال الاحتلال إنه سيستخدم الملصقات والرسائل النصية والمكالمات؛ لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة.

وكان قرار الإجلاء في رفح قد اتخذه مجلس الحرب لدى الاحتلال، أمس الأحد، وأجرى وزير الاحتلال يوآف غالانت اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الليلة الماضية؛ لإبلاغه ببدء إجلاء مواطنين من رفح.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي خريطة للمناطق التي هدد "الجيش" باجتياحها، وتقع في المنطقة الشرقة من رفح، وتشمل محيط معبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد للفلسطينيين نحو الخارج.