استشهاد المواطن طارق معالي برصاص مستوطن على جبل الريسان غرب رام الله

وطن: اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن، طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) من قرية كفر نعمة، بعد اطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان قرب بلدة كفر نعمة، شمال غرب رام الله.

وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت ان مستوطنا اطلق النار على شاب فلسطيني، بدعوى انه حاول طعن احد المستوطنين، ما ادى لاستشهاده

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن المستوطن بـ"مفك براغي"، قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن "محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت (بمستوطنة) سديه إفرايم بالقرب من رام الله. وان شابا (فلسطينيا) ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مستوطنا" مشيرا الى انه تم قتل الشاب ولم تقع اي اصابات في صفوف المستوطنين.

