أمل طقاطقة تعانق الحرية

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة أمل طقاطقة 26 عاماً من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وكان في استقبال المحررة طقاطقة على حاجز الجلمة العسكري في جنين أفراد من عائلتها وأسرى محررون الى جانب عدد من أهالي الأسيرات في سجون الاحتلال.

وعبرت المحررة أمل عن فخرها واعتزازها بأول خطوات الحرية، متوجهة بالتحية للفلسطينيين في كل مكان وخاصة أبطال نفق الحرية.

وقالت طقاطقة إن 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون بينهن جريحات وأصحاب محكوميات عالية، تمارس إدارة السجون بحقهن سياسة تحريضية.

وأوضحت أن معاناة الأسيرات في سجون الدامون كبيرة في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل المعتقل، وانتهاك الاحتلال لخصوصية الأسيرات بوضع الحمامات خارج الغرف.

كما أكدت طقاطقة أن سلطات السجون تتعمد تأخير علاج الأسيرات وأن أي موعد لرؤية الطبيب أو المستشفى يحتاج الى ثلاثة شهور.وحملت رسالة الأسيرات بأن تحريرهن والوحدة وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها واجب وطني.

واعتقلت قوات الاحتلال أمل طقاطقة في كانون الاول 2014 وبعد عامين حكم عليها بالسجن لمدة 7 أعوام، بتهمة "محاولة طعن مستوطن.

وقبيل اعتقالها أصيبت طقاطقة بثلاث رصاصات أطلقها عليها جنود الاحتلال في الجزء العلوي من جسدها، إضافة إلى رصاصة في قدمها، وخضعت لعدّة عمليات جراحية.