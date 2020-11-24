الإعاقة لا تلغي الطاقة... ذوو الإعاقة الذهنية يبدعون في الأشغال اليدوية

بيت لحم- ساري جرادات- وطن: في مركز الواحة التابع للجان العمل الصحي في بيت ساحور شمال مدينة بيت لحم، يجتمع العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وينخرطون في أشغال وأعمال من شأنها الكشف عن طاقتهم الإيجابية.

ويبدأ رواد المركز ممن يعانون إعاقات ذهنية متفاوتة أعمالهم كل صباح، بعد أن ينقسم أعضاء الفريق إلى عدة مجموعات، لتعمل كل مجموعة على إنتاج أنواع معينة من التحف والهدايا، بإدارة وإشراف من أخصائيات اجتماعيات ومتطوعين لمراقبة سير العمل والتدريب والتوجيه.

وتبلورت فكرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لدى مركز الواحة بعد غياب المؤسسات الفاعلة والخاصة بهم، خاصة وأن لديهم القدرة والطاقة على التحمل والتعلم، مقابل راتب شهري يساعد هؤلاء الأشخاص على وقاية أنفسهم من خطر التسول في الشوارع أو الارتماء على عتبة البيت.

تقول سالي وهي واحدة من الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أنها تداوم على العمل في المركز بشكل شبه يومي، وهي سعيدة في العمل خاصة وأنه يدر عليها دخلاً تستطيع من خلاله تأمين احتياجاتها، وتقضي أوقات فراغها في المتعة والتعلم في المركز.

وتشير الاخصائية الاجتماعية في مركز الواحة دينا إبراهيم إلى أن المركز تأسس في العام 1998، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عنهم.

ولفتت إبراهيم إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون في حِرف الرسم على الخشب، والرسم على الشمع والسيراميك والليزر والرسم بالرمل وإعادة تدوير الورق.

وأشارت إبراهيم إلى أنه بالتوازي مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه يتم توجيههم وتغيير بعض السلوكيات السلبية لديهم.

ويستقبل المركز الأشخاص ذوي الإعاقة لتعليمهم الحرف، ويذهب ريع منتجات أعمالهم إلى منتسبي المركز من محافظة بيت لحم.