حوادث سير خطرة على شارع طوباس والمواطنون يناشدون عبر وطن

وطن- طوباس- محمد عتيق: تعاني مدينة طوباس وبالأخص الجهة الجنوبية من شارع رئيس تكرر عليه وقوع حوادث السير الخطرة خلال السنوات الماضية، فالقادم من الخارج بسرعة كبيرة من خط سريع لدخول منطقة مزدحمة لا يوقفه بتلك اللحظات لاستيعاب ما يجري من حوله سوا مطب أو شرطي مرور لتنبيهه من خطر الشارع.

المواطن إبراهيم عبد الرازق صاحب محلات زجاجيات في الشارع، يوضح لوطن حقيقة ما يجري قائلاً:" يحصل على هذا الشارع حوادث كل عشرة أيام تقريباً، القادم يكون مسرعاً والخارج من الشارع كذلك، الأسبوع الفائت كادت أن تتوفى سيدة، نتيجة دخول سيارتها بين مركبتين.

وبين ان جميع أصحاب الاختصاص زاروا المنطقة، سواء دائرة السير أو البلدية وتم إبلاغهم بما يحدث وشرح الأمور لهم، ووعدوا بإنجاز التعديلات المطلوبة على الشارع خلال أيام، لكن طالت تلك الأيام ولم يحدث شيء، لقد وضعوا مطب في طريق فرعي قبل عدة أيام، من له حق الأولوية هل الشارع الفرعي أم الرئيسي".

وحسب تصنيفات أسباب حوادث السير المرتبطة في الطرقات، والطرقات التي تتكرر عليها الحوادث، فإن أسباب تكرار الحوادث على هذا الشارع هو انحداره الحاد، وأنه غير مكشوف للطرفين بشكل واضح.

من جهة أخرى أكد محمد إسماعيل لوطن:" خطورة الشارع على أطفال المدارس، وأصحاب المحلات وكذلك المارة، وناشد اسماعيل عبر وطن بوضع المطب لتفادي الحوادث الحاصلة كل أسبوع تقريباً".

وأوضح إسماعيل انه مع حركة السيارات السريعة وتكرار الحوادث قام بالتواصل مع أحد الجهات الرسمية لحل المشكلة منذ سنة ونصف، ولكن لا أحد يستجيب (الي يموت يموت والي يعيش يعيش) لا أحد مهتم أبداً".

ومع ارتفاع اعداد حوادث السير على هذا الشارع في الآونة الأخيرة، ومطالبات المواطنين بإيجاد حل واضح لمشكلة الشارع لا توجد آذان صاغية ومسؤولة لسماع هذه المشكلة وحلها، وهو ما دعاهم للمناشدة عبر وطن لإيجاد حل.