والد الطفلة سارة يناشد الرئيس عبر وطن لعلاجها

مدينة الخليل- ساري جرادات- وطن: على جهاز التنفس الاصطناعي، تمضي سارة أيامها في كسب المزيد من جرعات الهواء، لتساعدها في زيادة كمية الاوكسجين الداخلة إلى جسمها، جراء الضعف الذي تعانيه في عضلة القلب.

المواطن عبد العمايرة (30 عاماً)، ناشد عبر وطن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة طفلته سارة (ثلاث سنوات).

وأوضح العمايرة أنه بعد مضي اثني عشر يوماً على قدوم سارة إلى الحياة، أجريت لها أول عملية جراحية، وتوالت العمليات في محاولة من الطواقم الطبية لمساعدة قلبها على مواجهة مشقات الحياة.

وناشد والد الطفلة سارة بالعمل الجاد لعلاج طفلته، خاصة وأن جهاز الأوكسجين لا يفارقها ليلا أو نهار، لأنه في حال إزالة الجهاز عنها ينخفض مستوى تنفسها، وهو ما يضر بعضلة القلب ووظائفه.

ويعمل والد الطفلة سارة بائعاً للقهوة وسط بلدته دورا جنوب الخليل، ويعمل على صب القهوة في المناسبات الاجتماعية، والتي باتت مؤخراً ضعيفة بفعل الإغلاق الناتج عن حالة الطوارئ ومنع إقامة المناسبات مثل الزفاف أو بيوت العزاء.