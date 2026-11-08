القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد و"أرامكو" والمركز المالي في الرياض

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أربع عمليات عسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع داخل السعودية، من بينها العاصمة الرياض، وشركة «أرامكو» في بقيق، ردا على "العدوان السعودي والمجازر التي خلفت أكثر من 120 شهيدا وجريحا."

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن إحدى العمليات استهدفت مطار الملك خالد الدولي وخزانات شركة «أرامكو» والمركز المالي في الرياض، مشيرا إلى أن الهجمات حققت إصابات مباشرة ودقيقة، وألحقت أضرارا كبيرة بالمواقع المستهدفة، وتسببت باندلاع حرائق فيها.

وأضاف سريع أن القوات المسلحة استهدفت شركة «أرامكو» في بقيق، مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة وخلفت حرائق في المواقع المستهدفة.

وفي سياق العمليات، أعلن سريع استهداف التحشيدات السعودية التابعة للضابط فارس الشمري شرقي محافظة الجوف وفي مديرية مدغل بمحافظة مأرب، إلى جانب استهداف تحشيدات سعودية في منطقة المضاربة بمحافظة لحج، قال إن الهجوم عليها أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأكد أن العمليات تأتي ردا على العدوان السعودي والمجازر التي وقعت في سوق الحضارة ومنطقة بني حشيش، وأسفرت، عن أكثر من 120 شهيدا وجريحا، وفق ما أعلنه.

وشدد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، قائلا إنها تأتي "للاقتصاص لدماء شعبنا وحتى ردع المعتدي".