مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تجمع بدوي قرب الخان الأحمر

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين في تجمع بدوي بمنطقة التبنة قرب الخان الأحمر، جنوب شرق القدس المحتلة، ورشقوا الأهالي بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على الانسحاب.

وأفادت محافظة القدس، بأن الهجوم انطلق من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة، واستهدف منازل المواطنين في التجمع، مشيرة إلى أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، ما اضطرهم إلى مغادرة المكان.

ويتعرض التجمع البدوي في محيط الخان الأحمر لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة التجمعات السكانية ومضايقة الأهالي، في سياق الضغوط الرامية إلى تهجير التجمعات البدوية من المنطقة. وتُعد منطقة الخان الأحمر من المناطق المستهدفة بالتوسع الاستعماري، نظرا لموقعها الاستراتيجي شرق القدس، على الطريق الواصل بين القدس وأريحا.