آيزنكوت: إسرائيل أمام نقطة اللاعودة.. وسأعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية

وطن للأنباء: قال رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الأحد، إن إسرائيل تقف أمام "نقطة اللاعودة"، داعياً إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، ومؤكداً استعداده لإجراء تحركات سياسية "مبتكرة وغير مألوفة" من أجل تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب تكليفه رسمياً بهذه المهمة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وأضاف آيزنكوت، في بيان عقب تسلّمه كتاب التكليف في مقر إقامة الرئيس بالقدس، أن المرحلة الراهنة تتطلب تغييراً في النهج السياسي، قائلاً: "بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها، يجب أن نفعل ذلك بشكل مختلف هذه المرة، ومن أجل جميع الإسرائيليين"، مشدداً على ضرورة إنهاء ما وصفه بإقصاء قطاعات من المجتمع الإسرائيلي من قبل الحكومة.

وأكد أن باب المفاوضات مفتوح أمام جميع الكتل والممثلين المنتخبين، وأنه مستعد للعمل مع كل من يدرك خطورة المرحلة ويقبل باتخاذ خطوات وصفها بالشجاعة، معتبراً أن الوحدة ليست "ورقة مساومة سياسية أو خدعة فارغة"، بل قيمة تقوم على الشراكة الحقيقية.

وفي رسالة إلى حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية"، قال آيزنكوت إنه إذا كانا يؤمنان فعلاً بضرورة الوحدة، كما أعلنا خلال مشاوراتهما مع الرئيس، فلا يوجد ما يمنعهما من الانضمام إلى الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها، وفق المبادئ التي طرحها.

وحذّر من أن من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة بدوافع شخصية سيُسجل في التاريخ باعتباره ممن أخفقوا في إنقاذ إسرائيل خلال الأزمة، مشيراً إلى أن خبرات مختلف الشركاء السياسيين ضرورية لإعادة الدولة إلى ما وصفه بـ"بر الأمان".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع هرتسوغ، أقر آيزنكوت بإمكانية التراجع عن بعض التعهدات السياسية، قائلاً: "سيتعين علينا جميعاً التراجع عن بعض التعهدات، فإذا كانت القيادة تتطلب تحديد الأولويات، فسأسير في هذا المسار بصبر وتواضع واتزان".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد أعلن، الأحد، تكليف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، عقب تسلمه النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين، وإجراء مشاورات مع ممثلي الكتل المنتخبة.

وقال هرتسوغ إن المشاورات عكست تعدد الأصوات في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، وتناولت قضايا وصفها بالشائكة، مشيراً إلى أن قراره بتكليف آيزنكوت جاء استناداً إلى صلاحياته بموجب القانون الأساسي للحكومة.