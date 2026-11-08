إيران: أي جهة تتعاون مع واشنطن وتهددنا ستصبح هدفا مشروعا لنا

رام الله - وطن للأنباء: قال عضو المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران عزت الله ضرغامي إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم أساسا على حجم التهديدات، موضحا أن طهران كانت قد حددت في السابق مدى 2000 كيلومتر لصواريخها الباليستية استنادا إلى التهديدات القائمة، رغم امتلاكها القدرة على تجاوز ذلك.

وأضاف أن إيران ستعيد في المرحلة المقبلة تعريف قدراتها الدفاعية وسياساتها، بما في ذلك مدى الصواريخ، وفقا لما قد ينشأ من تهديدات جديدة، مشيرا إلى أن أي جهة تشكل خطرا على الجمهورية الإسلامية ستعد ضمن الأهداف المحتملة لإيران، سواء تعاونت مع الولايات المتحدة أو دخلت بشكل مباشر في مواجهة مع طهران.

وأكد ضرغامي أن إيران لن تفرض بعد الآن قيودا جغرافية على بلدها أو على قدراتها الدفاعية، وأنها ستسعى في المجال الصاروخي إلى الوصول إلى مدى يتناسب مع التهديدات والاحتياجات اللازمة.

وفي ما يتعلق بأوروبا، قال إن مصادر التهديد لإيران لا تعني بالضرورة أن أوروبا نفسها هي مصدر الخطر، بل إن لها مصالح في مناطق أخرى من العالم، ولا سيما في المنطقة، ما يتيح لإيران الرد على التهديدات بوسائل مختلفة.

وأضاف أن العقيدة الدفاعية الإيرانية شاملة وتمتد إلى مجالات متعددة، مشيرا إلى أن العقوبات المرتبطة بالطاقة والتي تؤثر سلبا في أوروبا تظهر أن مصالحها تقع أيضا بالقرب من المنطقة التي تمتلك فيها إيران أوراق رد.

وقال إن أي تحرك أمريكي سيقابل برد مختلف ومفاجئ من إيران، مؤكدا أن مثل هذا الرد قد جرى التخطيط له مسبقا، وأنه يعتقد أن العقلانية الأمريكية ينبغي أن تدفع واشنطن إلى تجنب مواجهة وجودية مع إيران.