الاحتلال ينصب بوابة حديدية شرق طمون

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوابة حديدية قرب قرية عاطوف، شرق بلدة طمون جنوب طوباس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت البوابة قرب القرية في خطوة جديدة لتقطيع أوصال المنطقة الجغرافية، وتقييد لحركة المواطنين والتنقل، وتعطيل مصالحهم اليومية.

وكانت قوات الاحتلال نصبت خلال الأشهر الماضية عدداً من البوابات الحديدية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار شق الاحتلال للطريق العسكري الذي يبلغ طوله 22 كيلومتراً وعرض 50 متراً يبدأ من حاجز عين شبلي جنوب شرق طوباس وينتهي عند حاجز تياسير شرق طوباس.