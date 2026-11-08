البرغوثي من طولكرم: الانتخابات وتجديد الحياة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة مخططات التهجير

وطن للأنباء: دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتجديد الحياة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا أن ذلك يشكل ضرورة لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الصمود والبقاء على أرض فلسطين وإفشال مخططات التهجير والتطهير العرقي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها البرغوثي إلى محافظة طولكرم، في إطار متابعة الأوضاع السياسية والميدانية، تخللتها ندوة سياسية وجولات ميدانية في عدد من المواقع والبلدات.

واستهل البرغوثي زيارته بندوة سياسية حملت عنوان «قراءة في الواقع الفلسطيني وآفاق المرحلة المقبلة»، تناول خلالها التطورات السياسية والمتغيرات الدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تجديد الحياة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأكد أهمية النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، في مواجهة حرب الإرهاب الاستيطاني.

واستمع البرغوثي خلال الندوة إلى ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، والهموم والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وفي إطار جولته الميدانية، زار البرغوثي بلدة عكابا، والتقى المجلس القروي، واطّلع على أوضاع البلدة في ظل ما تواجهه من تحديات جراء الجدار والاستيطان.

كما شملت الزيارة جولة في مدينة طولكرم، التقى خلالها عددا من التجار والمواطنين، واستمع إلى أوضاعهم، واطّلع على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحركة التجارية في المدينة.