إصابة مواطنة برصاص الاحتلال شمال خان يونس واستهداف متواصل لخيام النازحين

وطن للأنباء: أصيبت مواطنة، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة حمد، شمال مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطنة برصاصة في ظهرها، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في مخيم قطر بمدينة حمد، شمال خان يونس.

وفي السياق، تواصل إطلاق النار بكثافة صوب خيام النازحين في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

ووفق آخر إحصائية، ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 1,610، والإصابات إلى 5,819.