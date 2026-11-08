الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد في بعض المناطق

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار، وتضعف فرصة هطول الامطار، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية الى شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في معظم المناطقو ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.