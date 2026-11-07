مقربون من ترامب يطلبون من آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة والإطاحة بنتنياهو فوراً

وطن للأنباء: أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، بأن مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجهوا إلى مقربين من رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت، طالبين العمل على تشكيل حكومة جديدة واستبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فوراً.

وبحسب القناة، دعا المسؤولون الأميركيون آيزنكوت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، بما يتيح استبدال نتنياهو دون تأخير.

نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية

وفي سياق متصل، دعا نتنياهو، في كلمة ألقاها مساء السبت، إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الصهيونية»، محذراً من تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.

وقال نتنياهو إن هناك أطرافاً تعتزم خلال الأسبوع المقبل تشكيل حكومة بمشاركة «داعمين للإرهاب»، ممن يريدون القضاء على إسرائيل وإقامة دولة فلسطين، في إشارة إلى تحركات آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة.

آيزنكوت يهاجم نتنياهو: حكومة الوحدة مناورة إعلامية

من جانبه، رد آيزنكوت على تصريحات نتنياهو، متهماً إياه باستخدام دعوات الوحدة الوطنية لأغراض سياسية، وقال إن نتنياهو سبق أن شكّل حكومات وحدة وطوارئ، لكنه عمل دائماً على تقويضها من الداخل.

وأضاف أن نتنياهو لم يلتزم يوماً بالاتفاقات مع شركائه السياسيين، مشيراً إلى تشكيله حكومة السابع من أكتوبر بمشاركة إيتمار بن غفير وتعيينه وزيراً كبيراً فيها، خلافاً لما تعهّد به سابقاً.

ودعا آيزنكوت حزب الليكود وأعضاءه إلى الإعلان علناً عن فك تحالفهم مع الأطراف المتطرفة، وقبول المبادئ الأربعة التي طرحها، وإعلان استعدادهم للمشاركة في حكومة برئاسته.

وقال مخاطباً الليكود: «إذا كنتم ترغبون فجأة في الوحدة وتشكيل حكومة واسعة، فمرحباً بكم»، مضيفاً أن الدعوة إلى الوحدة، دون اتخاذ هذه الخطوات، «ليست سوى مناورة إعلامية بائسة لا أكثر».

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عزمه تكليف آيزنكوت بالمهمة، بعد حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 عضواً أوصوا بنتنياهو.

المصدر:"عرب 48"